Bari, valorizzare le lingue locali con La Festa del Dialetto

BARI – Una giornata di cultura e tradizione all’insegna della valorizzazione delle lingue locali e popolari. Il 17 gennaio riscorre in tutto il Paese la Festa del Dialetto e anche Bari celebra questa data con un appuntamento dedicato nell’0auditorium dell’Archivio di Stato. L’edizione 2024 della “Festa del Dialetto”, oltre a sottolineare l’importanza del vernacolo come linguaggio comunicativo quotidiano e veicolo di creazione letteraria, si caratterizza come particolarmente improntata al dialogo intergenerazionale e alla riscoperta dei luoghi che conservano e tramandano il patrimonio culturale della comunità locale.

La ricorrenza è sostenuta dal progetto oMaggio a Bari, ideato e coordinato dal direttore artistico del centro polivalente di cultura Gruppo Abeliano – oltre che attore e autore -, Vito Signorile. Alla giornata hanno partecipato anche gli studenti degli istituti Duse, Marco Polo e Marconi-Hack che declameranno propri componimenti in vernacolo.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp