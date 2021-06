Ha fatto gola a molti over 40 la open day indetta dalla Asl di Bari per la somministrazione del vaccino Janssen, il Johnson & Johnson monodose per il quale non c’è bisogno del richiamo. In 450 all’hub della Fiera del Levante ma non sono mancate le polemiche per il numero limitato di dosi negli altri centri vaccinali della provincia