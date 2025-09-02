2 Settembre 2025

Bari, uomo aggredito in centro: ricoverato al Policlinico

Dante Sebastio 2 Settembre 2025
Momenti di tensione nel pomeriggio di martedì 2 settembre in pieno centro a Bari, dove uno straniero è rimasto ferito in circostanze ancora da chiarire. L’uomo è stato soccorso e trasportato al Pronto soccorso del Policlinico, con lesioni a un braccio e al collo.

Secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. Resta da stabilire se le ferite siano state provocate durante una lite particolarmente violenta o se l’uomo sia stato vittima di un’aggressione.

Sul caso indagano le forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto e ascoltando eventuali testimoni per chiarire le responsabilità.

