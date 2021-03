Bari | Una statua per San Nicola: arriva il bando di concorso di idee

Esaltare la figura del Santo quale mediatore tra popoli e culture, rappresentare un elemento di grande richiamo nazionale e internazionale nel quale possano riconoscersi i valori di pace, accoglienza e solidarietà che il taumaturgo di Licia incarna nel mondo, nonché un landmark e/o brand identitario e culturale barese, pugliese e mediterraneo, in funzione di attrattore turistico-economico e di volano occupazionale.

Sono questi gli obiettivi del bando di concorso di idee “Una Statua per San Nicola”, istituito dall’omonima associazione per la realizzazione e l’ipotetica collocazione di una statua monumentale di 70 metri, che dovrà prevedere la presenza al suo interno di un museo nicolaiano, un teatro esperenziale, un centro studi nicolaiani e anche una ludoteca in grado di far giocare i bimbi del mondo, oltre ai servizi come biglietteria, bookshop, ristorazione, sala offerte per la manutenzione della statua e per le opere di bene, ascensore, strutture per alternativamente abili.

I progetti dovranno pervenire via Pec entro il 27/09/2021 (si allega bando integrale) e la Commissione esaminatrice selezionerà un numero di partecipanti o gruppi di partecipanti non superiore a 3, che verranno invitati a presentare il bozzetto tridimensionale dell’opera ideativo-artistica. In una fase successiva, dopo aver provveduto a raccogliere il parere popolare per tramite di sondaggio, la Commissione sceglierà la vincitrice tra le opere in concorso.

Il bando è aperto ad autori italiani o stranieri, che godano dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza, che possono costituirsi in un gruppo multidisciplinare possibilmente con diverse professionalità, a capo dei quali ci sia un soggetto che abbia i necessari requisiti per coordinare le attività.