Bari, una panchina per ricordare Falcone e Borsellino

BARI – Lasciare un segno nel ricordo dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, il cui sacrificio ha segnato per sempre la storia dell’Italia e della lotta alla mafia. Il loro esempio, il loro impegno e la loro incrollabile fede nella giustizia non appartengono solo alla memoria ma restano un monito costante per tutti, in particolare per le nuove generazioni. Sul lungomare Araldo Di Crollalanza (all’altezza di largo Adua), campeggia “la panchina della legalità”, un’iniziativa promossa dal Consiglio del Municipio I condivisa con l’Associazione Nazionale Magistrati – sezione Bari e realizzata dall’artista Alberto Cramarossa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author