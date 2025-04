Bari, un uovo di Pasqua per i cittadini di Catino

BARI – È arrivato nella chiesa di san Nicola a catino portando con sé in dono un uovo pasquale. È questo il gesto simbolico e il pensiero che il sindaco di bari, Vito Leccese, ha avuto per i cittadini della comunità della parrocchia guidata da don Luciano Cassano. Il primo cittadino ha così colto l’occasione per salutare i tanti fedeli che nella domenica di Pasqua sono arrivati nella chiesa alla periferia nord del capoluogo. Tra auguri e saluti, Leccese ha colto l’occasione anche per ascoltare le richieste dei tanti che vivono nel quartiere.

Don Luciano, da sempre simbolo della comunità, ha ringraziato il primo cittadino anche per l’attenzione che ha riposto in questo territorio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author