Bari | Un uomo accoltella una donna in pieno centro

Accoltellamento in pieno centro a Bari. La vittima dell'aggressione, una donna di origini napoletane, di passaggio nel capoluogo pugliese. Non sarebbe in pericolo di vita. A ferirla un uomo che, stando a una prima ricostruzione dei fatti, l'avrebbe colpita in preda ad uno stato confusionario. Un gesto apparentemente immotivato su cui stanno cercando di fare chiarezza le forze di polizia sopraggiunte sul posto. L’uomo aveva con sé due coltelli. Fermato dalla Polizia è stato condotto in Questura per gli accertamenti, essendo anche sprovvisto di documenti di identità.