Bari, un riconoscimento per la “Voice” di Elisabetta

BARI – Ha saputo rappresentare con grazia e forza l’identità culturale della città, emozionando tutti con la sua voce intensa e autentica e offrendo un esempio vivo di come il talento e l’amore per la musica possano superare ogni barriera generazionale. Per questo l’82enne Elisabetta Stramaglia, cantante barese tra i protagonisti della trasmissione televisiva The Voice Senior, ha ricevuto dalla commissione consiliare Culture, Politiche giovanili, educative e Sport del Comune di Bari un riconoscimento proprio per rendere omaggio al suo carisma.

L’ottantaduenne barese ha conquistato pubblico e giudici dell’ultima stagione di The Voice Senior con un’energia da fare invidia anche ai concorrenti più giovani. Sul palco del talent show Rai, Stramaglia si è presentata con la grinta e la determinazione di chi ha ancora molto da dare. Con i suoi capelli argentati e un sorriso contagioso, ha dimostrato che gli anni sono solo un numero quando si tratta di inseguire le proprie passioni. Un brano intriso di ricordi, la colonna sonora del suo viaggio di nozze: Elisabetta si è presentata alle blind audition con “La nostra favola” di Jimmi Fontana del ’68, una scelta che ha toccato le corde del cuore dei presenti. La sua voce frizzante e intensa, ricca di sfumature emotive, ha trasportato tutti in un viaggio nel tempo, regalando una versione personale e commovente del celebre brano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author