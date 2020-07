Condividi

Anche i giovanissimi in piazza per il Bari Pride 2020, tenuto nel rispetto delle normative anticovid, con tanto di misurazione della temperatura e cerchi nei quali sostare. Più di un migliaio di persone, tra musica e colori, per sostenere il disegno di legge contro l’Omobitransfobia che approderà alla camera il 27 luglio.