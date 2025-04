Bari, un podcast per “Immaginare l’invisibile”

BARI – Una “Macchina dei sogni”, una sorta di ampio contenitore con alcuni elementi da cui è possibile inventare una storia, raccontata da chi vi entra: il racconto viene così registrato, con tutte le emozioni provate sul momento, per diventare un podcast, un tempo definito radiodramma. È “Immaginare l’invisibile”, il progetto patrocinato dall’Ambasciata svizzera in Italia e dal Comune di Bari che intende far riflettere sulle grandi capacità di ogni individuo, a prescindere da eventuali disabilità visive, e sull’importanza dell’immaginazione nella vita quotidiana, in grado di trovare soluzioni laddove non riescono la ragione e la logica. Al pubblico sarà proposto l’ascolto di un estratto del radiodramma “Senzocchi”, realizzato dall’attore di teatro e ideatore della Macchina dei sogni Nicolas Joos, e di stralci di podcast prodotti.

