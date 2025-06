Bari, un memorial per Gianni Caffaro

Ieri si è svolto il primo Memorial dedicato alla memoria del compianto ex calciatore biancorosso Gianni Caffaro presso la struttura Cofit, con una grande partecipazione di amici, sostenitori, dirigenti ed ex colleghi. All’evento hanno preso parte 12 società giovanili: Asd New Football Academy, Asd Intesa Club Bari, Asd Arcobaleno Triggiano, Asd Virtus Palese Calcio, Asd Pro Calcio Bari, Asd Di Cagno Abbrescia, Asd Free Time Azzurrom, Asd San Paolo Levante Azzurro, Academy Bari, Asd Nick Calcio Bari e Asd Passepartout Aurora Bari.

La Levante Azzurro ha vinto il triangolare finale, precedendo la Virtus Palese e il Free Time, ma il vero vincitore è stato il ricordo di Gianni Caffaro, figura di rilievo per il calcio giovanile barese e pioniere delle scuole calcio di Bari. Tuttavia, hanno vinto tutte le società, perché con la loro partecipazione e il loro impegno hanno onorato quello sport che Caffaro tanto amava.

Dodici società e i loro piccoli atleti hanno così reso omaggio al meglio alla sua memoria, celebrando i valori e la passione che Gianni ha sempre trasmesso.

Alla cerimonia hanno partecipato numerose vecchie glorie baresi, tra cui Di Gennaro, Pino Giusto, Giorgio De Trizio, Michele Anaclerio e Giovanni Loseto. La premiazione della prima classificata è stata effettuata da Antonello Ippedico, segretario generale del Bari, che ha ricordato la lunga amicizia con Caffaro.

Francesco Lombardi, presidente della New Football Academy e braccio destro di Caffaro ai tempi del Green Park, ha ricordato con grande commozione Gianni come formatore di uomini e atleti. È intervenuto anche il Consigliere Comunale con delega allo sport Lorenzo Leonetti, che ha svelato un aneddoto personale sul suo passato da allievo di Caffaro.

Il direttore Luigi Pappagallo, amico e collaboratore di Caffaro fino agli ultimi giorni, ha sottolineato il ruolo fondamentale di Gianni nella nascita delle scuole calcio a Bari. Infine, il presidente provinciale CSEN Massimo Marzullo, insieme a suo padre, Presidente Regionale CSEN, hanno donato tutti i premi della manifestazione, consegnando targhe a tutte le società partecipanti e coppe alle squadre vincitrici.

