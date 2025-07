Bari, un info point mobile per i turisti in città

BARI – Un info point mobile (cargo bike con pedalata assistita) che garantisce accoglienza e informazione turistica in aree strategiche della città quali spiagge, porti, piazze e sedi di eventi.

È partito da Pane e Pomodoro la nuova attività voluta dal comune di Bari con l’obiettivo di rafforzare i servizi di informazione turistica con nuovi interventi progettuali per rispondere alla continua crescita dei flussi nella città di Bari e potenziare e diversificare le attività attualmente offerte dall’info point in piazza del Ferrarese.

Nel dettaglio, il nuovo info point mobile sarà attivo per 60 giorni fino al 29 settembre. Il servizio sarà operativo in aree chiave ad alta frequentazione turistica, tra cui la spiaggia di Pane e Pomodoro e il litorale barese, l’area di via Sparano compresa tra piazza Umberto e la stazione centrale, o in occasione di eventi.

Sono stati, inoltre, ideati due tour gratuiti a cadenza mensile, immaginati per ampliare l’offerta esperienziale rivolta ai visitatori.

