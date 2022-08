BARI – Insegnare la legalità sin da piccoli si può. Per questo motivo, il campo scuola della Uisp a campo casale di San Girolamo a Bari, si è trasformato per un giorno in un presidio di legalità grazie all’intervento dei carabinieri della compagnia Baricentro che hanno spiegato ai più piccoli cosa vuol dire educare alla legalità. Attraverso delle dimostrazioni da parte del Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Modugno, i bambini hanno conosciuto dei nuovi supereroi, così diversi dagli stereotipi ai quali sono abituati. L’esperienza del campo scuola della Uisp sin da maggio ha previsto tantissime attività in uno spazio unico su campo in erba, basket all’aperto e attività ginnica in una palestra coperta polifunzionale da utilizzare nelle giornate più afose. I piccoli si sono avvicendati in sessioni di volley, ping pong, recitazione, attività ludica, giochi di squadra e d’acqua, feste a tema, tornei e la novità del sup.