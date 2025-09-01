Bari, ufficializzato Meroni a centrocampo

La SSC Bari ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo dall’A.C. Reggiana 1919 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Meroni (09.01.1997, Monza); il centrocampista brianzolo ha firmato un contratto fino al giugno ‘27; vestirà la maglia numero ‘13’.
