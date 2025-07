Bari, ufficiale l’arrivo di Verreth per il centrocampo

SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matthias Verreth (20.02.1998, Herentals, Belgio); il centrocampista belga ha firmato un contratto fino al giugno ’28 e sarà a disposizione di mister Caserta e dei nuovi compagni a partire dal primo giorno di ritiro a Roccaraso.

Prodotto della giovanili del PSV Eindhoven, dopo aver militato tre anni nella seconda squadra del club olandese, fa il suo esordio in prima squadra nella stagione ’18-’19. Dopo tre campionati giocati in Belgio con la maglia del Waasland-Beveren (30 pres complessive e 1 gol), con due prestiti al Kolding in Danimarca e all’Eindhoven in Olanda, passa al Willem II, in seconda divisione belga dove totalizza 70 presenze e 5 reti in due campionati prima di arrivare in Italia, al Brescia, nella scorsa estate: con le rondinelle 32 presenze e 4 reti. Ha vestito le maglie delle giovanili del Belgio dall’U15 all’U21, togliendosi la soddisfazione di centrare il bronzo nei Mondiali U17 disputati in Cile nel 2015.

