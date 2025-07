Bari, ufficiale la cessione di Maita al Benevento

Dopo più di 190 partite, Mattia Mattia saluta il Bari. Il club biancorosso, infatti, ha annunciato il passaggio del centrocampista al Benevento:

“SSC Bari rende noto di aver trovato l’accordo con il Benevento Calcio per la cessione a titolo definitivo ai campani dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista classe ’94 Mattia Maita, ben 192 presenze in biancorosso condite da 6 reti e 15 assist, una promozione in B e una finale playoff per la A.

Grazie di tutto ‘Matti’, è stato un bel viaggio, in bocca al lupo per tutto”.

