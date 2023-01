Bari: Ufficiale, Gigliotti ceduto al Crotone

Il Bari ha ceduto a titolo definitivo Guillaume René Saverio Enzo Gigliotti al Crotone. Il difensore sveste la maglia biancorossa con 27 presenze all’attivo. In questa stagione ha disputato solo uno spezzone di gara in Coppa Italia, risultando spesso tra i non convocati dal tecnico Michele Mignani. Gigliotti, nato in Francia nel 1989, si è legato al Crotone fino al 30 giugno 2024 e indosserà la maglia numero 18.

Condividi su...



Linkedin

email

Whatsapp