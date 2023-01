Bari: Ufficiale, D’Errico ceduto in prestito al Crotone

Il Bari ha ceduto il centrocampista offensivo Andrea D’Errico, classe 1992, al Crotone. Il trasferimento è avvenuto con la formula del prestito fino a giugno prossimo. L’ex Monza in questa stagione non è mai stato centrale nel progetto tattico del tecnico Michele Mignani, collezionando solo sparute apparizioni in campionato.

