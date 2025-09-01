Bari, ufficiale Darboe: contratto fino a giugno 2028

Il Bari ha ufficializzato la firma di Ebrima Darboe, centrocampista classe 2001 che arriva dalla Roma. La nota del club biancorosso:

”SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’AS Roma i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Ebrima Darboe (06.06.2001, Bakotech, Gambia); il centrocampista africano ha firmato un contratto fino al giugno ’28. Vestirà la maglia numero ‘5’.

Arrivato in Italia attraverso il sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati, si stabilisce a Rieti e qui comincia a frequentare la scuola calcio ASD Young Rieti nel 2016; passa alla Roma nel ’17 diventando uno dei pilastri della formazione primavera giallorossa, fino alla prima convocazione in Prima Squadra nell’ottobre del ’19. Sul finire della stagione ’20-’21 trova l’esiordio con i capitolini sia in campionato che in Europa League (più giovane gambiano ad esordire in una competizione europea). Contribuisce con 4 presenze alla conquista della Europa Conference League ’21-’22, prima edizione del trofeo, con Mourinho in panchina. Nel ’23 passa in prestito agli austriaci del LASK, quindi, a febbraio, alla Sampdoria, vestendo nella stagione ’24-’25 la maglia del Frosinone (26 presenze e 2 gol). Vanta 19 presenze con la maglia della nazioanle del Gambia.

Benvenuto Ebrima !”