Bari: Ufficiale, dalla Juventus arriva Gianluca Frabotta

Nuovo rinforzo per la difesa del Bari, che espugnando lo “Zini” di Cremona grazie a una rete di Sibilli ha conquistato la prima vittoria in campionato. Il ds Polito ha perfezionato l’ingaggio del terzino Gianluca Frabotta dalla Juventus. Il terzino, classe 1999, arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto: il neoacquisto si è unito al gruppo biancorosso nella sede del ritiro a Cremona e sarà disponibile per la prossima partita.

