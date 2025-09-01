Bari, ufficiale: arriva Riccardo Burgio dal Potenza

Nuovo acquisto in casa Bari. Il club biancorosso ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo del terzino Riccardo Burgio dal Potenza. Classe 2001, originario di Magenta, il difensore lombardo ha firmato un contratto che lo legherà alla società pugliese fino a giugno 2028.
Di seguito la nota ufficiale del club:
“SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Potenza Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Burgio (05.05.2001, Magenta). Il terzino lombardo ha firmato un contratto fino a giugno 2028 e indosserà la maglia numero 3.”
