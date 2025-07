Bari-Ucraina, uniti per la fratellanza: appuntamento in Basilica

Canti, preghiere, riflessioni: a Bari, in Basilica di San Nicola, l’evento uniti per la fratellanza per rafforzare il legame con l’Ucraina. Un gesto di continuità dopo il gemellaggio stipulato dal capoluogo regionale con quattro centri del paese dell’est europeo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author