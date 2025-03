Bari, tutto pronto per la 37esima edizione di Vivicittà

BARI – Quarantaquattro città italiane e sei estere per l’edizione numero 37 di Vivicittà, manifestazione podistica prevista anche a Bari per il 5 e 6 aprile prossimi. L’appuntamento, organizzato dalla Uisp Bari, prenderà il via da parco 2 Giugno, dove è previsto anche l’arrivo, e si svilupperà su un percorso di 10 chilometri attraversando, come di consueto, i tre ponti cittadini, e su un altro di 4 chilometri per una passeggiata ludico-sportiva. Come lo scorso anno, sabato 5 aprile sarà aperto il Villaggio Vivicittà dove troverà spazio anche il Villaggio della prevenzione: grazie al legame ormai consolidato con la manifestazione Running Heart, infatti, saranno promosse iniziative di sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie cardiologiche. Inoltre, presentando il pettorale della corsa si potrà accedere gratuitamente al Vintage Market Bari, e tra le altre novità anche un contest fotografico che vedrà protagonisti gli studenti dell’Istituto Santarella di Bari.

