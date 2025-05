Bari tutela la nidificazione del Fratino, con divieti in zona Costa Sud

Firmata a Bari un’ordinanza dal Comune per tutelare la nidificazione del fratino (Charadrius alexandrinus) sul litorale sud-est della città.

L’assessora al Clima, all’Ambiente e alla Transizione ecologica, Elda Perlino, ha reso noto il provvedimento che, come ogni anno, mira a proteggere le delicate fasi riproduttive di questa specie protetta a livello europeo.

L’ordinanza, valida fino al 31 luglio 2025, vieta l’accesso alle aree delimitate e segnalate a tutte le persone non autorizzate e ai cani.

L’obiettivo è evitare qualsiasi disturbo che possa compromettere la nidificazione, la schiusa delle uova o mettere a rischio la vita dei pulcini, con un’attenzione particolare a prevenire il calpestio dei nidi, che si mimetizzano tra i ciottoli.

L’assessora Perlino ha sottolineato l’importanza di Bari a livello regionale: “Bari ha il primato in Puglia per la presenza di coppie nidificanti di fratino, con un numero pari a tutti i fratini nidificanti nell’intera regione Campania”.

Questi dati, frutto del costante monitoraggio dei volontari delle associazioni, evidenziano la necessità di “massima cura” per la specie.

Un appello è stato lanciato a tutti i frequentatori del litorale sud di Bari, zona prediletta dal fratino per la riproduzione, affinché prestino “massima attenzione alla presenza di transenne e divieti”, che indicano la posizione dei nidi. L’assessora ha ricordato come l’eccessiva presenza umana possa portare all’abbandono dei nidi e come i cani liberi rappresentino un grave pericolo.

“La presenza del fratino è indice di benessere ambientale e, come ogni anno, ringraziamo le associazioni che ci aiutano a trasmettere questo messaggio: solo con la collaborazione di tutti possiamo fare sì che nascano tanti piccoli”, ha aggiunto Perlino. Sono stati segnalati numerosi avvistamenti di nidi nell’area compresa tra il torrente Valenzano e l’ex Reef.

Il Comune ha inoltre richiesto il supporto della ripartizione comunale Lavori Pubblici per installare una nuova segnaletica più visibile, data l’aumento delle temperature e la maggiore affluenza di persone sul litorale. L’assessora Perlino ha infine assicurato un dialogo costante con l’assessore alla Cura del territorio per garantire la compatibilità dei cantieri in corso sulla Costa Sud con le esigenze di nidificazione del fratino.

Il fratino predilige aree riparate dalle mareggiate, facilmente accessibili ai pulcini e con buona visibilità per individuare i pericoli. La presenza di posidonia oceanica è particolarmente gradita per il nutrimento e la termoregolazione dei piccoli. Sebbene sia un uccello migratore, alcuni esemplari risiedono a Bari tutto l’anno, mentre la maggior parte arriva tra gennaio e marzo. Nel tratto costiero interessato dall’ordinanza nidificano abitualmente circa 15 coppie di fratino. L’inosservanza delle disposizioni prevede una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.



