Bari, turisti derubati in spiaggia: Polizia locale ferma borseggiatori

Nel corso delle attività, gli agenti hanno individuato e allontanato due parcheggiatori abusivi

A Bari, la Polizia locale ha intensificato i controlli sul territorio, portando a un doppio intervento contro borseggiatori e parcheggiatori abusivi.

Due uomini stranieri sono stati sorpresi sulla spiaggia Pane e pomodoro mentre tentavano di rubare la borsa a una coppia di turisti argentini. Il furto è stato immediatamente bloccato dagli agenti e la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari, che hanno sporto denuncia.

Sempre nel corso delle attività, due parcheggiatori abusivi sono stati individuati in piazza Massari e piazza Libertà. Nei loro confronti è stato emesso un ordine di allontanamento con divieto di ritorno per 48 ore. Sarà ora il questore a valutare l’eventuale applicazione del Dacur (divieto di accesso alle aree urbane), che può estendersi fino a due anni.

«La presenza sul territorio è alta – ha dichiarato l’assessora alla Polizia locale, Carla Palone – e gli uomini e le donne del Corpo monitorano quotidianamente la città, dall’alba, anche nell’area dei porticati di via Capruzzi, in collaborazione con Amiu e con l’unità di strada del pronto intervento sociale comunale. I controlli e il supporto sociale restano una priorità per l’amministrazione».

Le operazioni confermano l’impegno del Comune nel garantire sicurezza e legalità, unendo attività di contrasto all’illegalità e attenzione verso le situazioni di fragilità sociale.

