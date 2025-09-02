Bari, truffa sui social con falso abbonamento MUVT365: l’allerta di Amtab

Continuano a circolare sui principali social network pagine e profili falsi che diffondono notizie e promozioni ingannevoli relative ai servizi dell’Amtab, azienda che gestisce il trasporto pubblico urbano a Bari.
In particolare, i truffatori stanno diffondendo false informazioni riguardanti l’abbonamento annuale MUVT365, il titolo di viaggio agevolato che consente di viaggiare su tutti i mezzi pubblici cittadini al costo di 20 euro.
L’Amtab ha già presentato denuncia alla Polizia Postale, fornendo dati e contatti dei profili individuati, che erano stati inizialmente oscurati. Tuttavia, nuove pagine fake sono rapidamente riapparse, alimentando la truffa.
L’azienda invita pertanto la cittadinanza a non dare seguito a messaggi, annunci e offerte che non provengano dai canali ufficiali dell’Amtab o del Comune di Bari. La raccomandazione è quella di consultare sempre i siti istituzionali per informazioni e procedure certe.
Le modalità di richiesta ed emissione dell’abbonamento MUVT365 sono chiaramente illustrate sul portale ufficiale www.muvt.app, unico canale autorizzato per l’attivazione e la gestione del servizio.
