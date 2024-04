Bari, truffa su contributi comunitari: due indagati

BARI – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, per fatti commessi in Bari dal 2019 al 2022. Per questo due persone sono state sottoposte a perquisizione domiciliare dai militari della guardia di finanza del capoluogo, in un’indagine coordinata dalla Procura europea. Secondo l’accusa, i due – insieme a una terza persona – avrebbero truffato il sistema delle erogazioni pubbliche attraverso associazioni a loro riconducibili, con sede legale nel capoluogo e altre unità locali nel territorio pugliese, impegnate del settore della formazione professionale, del contrasto alla disoccupazione e dell’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani e dell’istruzione, beneficiarie di contributi comunitari erogati nell’ambito del programma “Garanzia Giovani”. Le perquisizioni nelle sedi di Bari, Lecce e Andria.

