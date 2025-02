Bari, tre acquisti mirati e diverse cessioni. Più il caso Dorval: la rosa attuale

Tre gli arrivi: quelli di Bonfanti, Gaston Pereiro, Maggiore. Al contempo non sono mancate neppure le cessioni, come quelle di Matino, Sgarbi, Manzari e Sibilli. Calciatori, soprattutto l’ultimo menzionato, da cui era forse lecito aspettarsi qualcosa in più ma che ad ogni modo non rientrano nel progetto Bari. Così da febbraio in poi la formazione biancorossa è stata ritoccata. Dei nuovi innesti tutti sulla carta sono giocatori di esperienza e pronti da subito a dare il loro contributo: si riveleranno i giusti rinforzi? Il campo dirà. Intanto ha fatto parecchio discutere la vicenda Dorval. Prima verso Napoli – con indiscrezioni sempre più forti – poi la permanenza a Bari con tutti i discorsi di cessione rimandati a giugno eventualmente: tante perplessità e malumori da parte della piazza sui social che ha fatto sentire il proprio dissenso. Di seguito, ecco come si presenta la rosa biancorossa da qui a fine stagione.

PORTIERI

RADUNOVIC (1996)

PISSARDO (1998)

MARFELLA (1999)

DIFENSORI

MANTOVANI (1996)

VICARI (1994)

PUCINO (1991)

SIMIC (1996)

OBARETIN (2003)

ESTERNI

OLIVERI (2003)

TRIPALDELLI (1999)

FAVASULI (2004)

DORVAL (2001)

CENTROCAMPISTI

MAITA (1994)

BENALI (1992)

MAIELLO (1991)

MAGGIORE (1998)

LELLA (2000)

SACO (2002)

TREQUARTISTI

BELLOMO (1991)

FALLETTI (1992)

PEREIRO (1995)

ATTACCANTI

NOVAKOVICH (1996)

BONFANTI (2002)

LASAGNA (1992)

FAVILLI (1997)

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author