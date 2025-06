Bari, trattiva avanzata per Calvani del Genoa. L’ex Brescia arriverebbe in prestito

Un difensore under per il Bari. Magalini e Di Cesare sono in contatto con il Genoa per portare in Puglia Gabriele Calvani, classe 2004, che approderebbe in biancorosso con la formula del prestito secco. Passi in avanti sono previsti una volta giunta l’esclusione del Brescia dal campionato di Serie C.

