Bari, trattativa in chiusura per Moncini. Contatti con Lapadula

Il Bari ha il suo nuovo attaccante: si tratta di Gabriele Moncini che, dopo essersi svincolato dal Brescia, si legherà al club biancorosso a titolo definitivo. Contratto biennale, accordo trovato e trattativa ormai in dirittura d’arrivo: per il classe 1996 cinque reti e due assist nella scorsa stagione con la maglia delle Rondinelle.

Di Cesare e Magalini, però, non si fermano qui: il grande obiettivo per il reparto offensivo è Gianluca Lapadula, attaccante attualmente in forza allo Spezia. Contatti avviati, ma per ora non c’è ancora nessuna trattativa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author