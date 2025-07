Bari, trattativa avanzata per Braunöder: l’austriaco non esclude Henderson

Trattativa in fase avanzata per l’approdo di Matthias Braunöder al Bari. Il centrocampista austriaco classe 2002, attualmente sotto contratto con il Como, è vicino a vestire la maglia biancorossa con la formula del prestito con diritto di riscatto, che si trasformerebbe in obbligo in caso di promozione in Serie A.

L’eventuale arrivo del mediano non precluderebbe l’innesto di Liam Henderson, ancora nei radar del club pugliese.

