Bari, tragedia sulla tangenziale: muore 41enne mentre soccorre motociclisti

Un gesto di altruismo si è trasformato in tragedia sulla tangenziale di Bari. Giuseppina Lucente, 41 anni, residente a Sammichele di Bari ma originaria di Acquaviva delle Fonti, ha perso la vita mentre soccorreva una coppia di motociclisti coinvolti in un incidente. Era scesa dall’auto – una fiato 500 – insieme al marito, poco dopo l’uscita per il quartiere San Paolo, quando un Suv condotto da un uomo di 80 anni l’ha travolta.

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, il conducente non avrebbe fatto in tempo a frenare a causa dell’improvviso rallentamento del traffico. Il marito della vittima è ricoverato con fratture multiple. Grave anche la passeggera di una delle moto coinvolte, mentre l’altro motociclista ha riportato ferite non preoccupanti.

I soccorritori del 118 hanno tentato di rianimare la donna, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Giuseppina Lucente infatti sarebbe morta sul colpo a causa del violento urto con il suv.

Sul posto, polizia locale e carabinieri hanno effettuato rilievi per ricostruire la dinamica dei due incidenti concatenati. Per consentire ulteriori accertamenti, alle ore 15 di oggi è stata chiusa temporaneamente la statale 16 all’altezza di via Napoli.

La vittima era molto conosciuta nella comunità dei motociclisti: faceva parte dell’associazione “Power Bikers” e lascia il marito e tre figli. Sui social il dolore degli amici: “Il tuo gesto resterà indelebile”.

Il Comune di Sammichele di Bari – città di origine della donna – ha già programmato un concerto a lei dedicato in cui si osserverà un minuto di silenzio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author