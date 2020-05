Bari | Tragedia in largo Crispi, muore donna colpita da lamiere

Condividi

Un gravissimo Incidente si è verificato in largo Crispi questa mattina intorno alle 11 a Bari.A causa del forte vento, alcuni pezzi di lamiera , forse coperture di un vecchio gazebo e un palo d’antenna sono caduti dal terrazzo di un vecchio stabile colpendo violentemente alla testa una 53enne che in quel momento sostava davanti alla fermata di un bus delle linee urbane. La donna colpita gravemente alla testa, nonostante i disperati tentativo di rianimazione da parte dei soccorritori del 118, e’ deceduta in seguito alle lesioni riportate.