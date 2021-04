Bari | Tragedia della strada, due vittime

E’ di due morti e due feriti il terribile bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nel barese. La tragedia si è verificata sulla strada provinciale 236 che collega Adelfia a Sannicandro, a pochi chilometri da Bari, le due persone ferite sono in gravi condizioni ed attualmente ricoverate in ospedale. Le vittime avevano entrambe 44 anni.

Coinvolte due auto, un’Audi, che si sarebbe spaccata in due, e una Fiat Punto. Le forze dell’ordine sono al lavoro per appurare la dinamica alla base dell’incidente. Subito dopo lo schianto si sono recati sul posto gli agenti della polizia locale, carabinieri, polizia metropolitana e vigili del fuoco.

A bordo dell’Audi c’erano tre uomini: due sono morti, l’altro è stato trasportato dai sanitari del 118 al Policlinico di Bari, pare che le sue condizioni siano gravi. In ospedale anche il conducente della Punto, di Sannicandro, quest’ultimo viaggiava da solo.