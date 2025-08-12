Bari, traffico e disagi in zona aeroporto: “Anche 40 minuti per arrivarci”

Traffico in viale Ferraris in zona aeroporto e ingorghi che non t’aspetti: il vizio di parcheggiare l’auto ai lati della strada pur di non entrare in quello a pagamento crea un insolito traffico che però causa problemi a tassisti ed altri utenti. La denuncia ai nostri microfoni.
