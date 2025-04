Bari, traffico di droga al quartiere San Pasquale: 12 ordini di carcerazione

BARI – Associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dalla disponibilità di armi, detenzione e spaccio di eroina, cocaina, ecstasy, hashish e marijuana. A quattro anni dall’operazione “Over and Out” che portò in carcere 17 persone, sono 12 gli ordini di carcerazione eseguiti dalla polizia – su richiesta della Procura Generale della Corte d’Appello di Bari – nei confronti degli esponenti di un’associazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti e di armi.

L’indagine, condotta dalla sezione Antidroga della Squadra Mobile di Bari, negli anni 2017 e 2018, ha consentito di individuare un’associazione criminale, ben strutturata ed organizzata, in grado di monopolizzare la commercializzazione nel quartiere San Pasquale. Il gruppo criminale avrebbe trasformato un complesso residenziale di edilizia popolare, in via Dei Mille, in una vera e propria roccaforte per l’attività di spaccio, impadronendosi degli scantinati e dei terrazzi per nascondere armi e droga, con i condomini costretti a subire. Il quartier generale dell’organizzazione era stato individuato in una palazzina di via Cuoco dove gli indagati avrebbero trasformato il terrazzo condominiale in una vera e propria dependance. Qui avrebbero pianificato i traffici illeciti e organizzato i vari summit. Documentate anche azioni ritorsive e pestaggi messi in atto dagli spacciatori nei confronti degli acquirenti che non saldavano in tempo i debiti. In tutto sequestrati circa 13 chilogrammi di cocaina, eroina, hashish e marijuana, nonché 2.000 pasticche di ecstasy. E a testimonianza della pericolosità dell’organizzazione criminale, sono state sequestrate 7 pistole semiautomatiche di vario calibro, nonché una pistola mitragliatrice Skorpio.

