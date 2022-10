BARI – Oltre 1500 partecipanti per una domenica dal sapore primaverile. A Bari si corre la “Ganthen Bari21 Half Maraton”, la manifestazione sportiva che ha attraversato tutta la città, passando per Bari vecchia e il lungomare. La gara podistica si è corsa su tre percorsi: 21 e 10 km, in quanto gare competitive, 5 km per la family run non competitiva.