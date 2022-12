Condividi su...

BARI – La ruota panoramica torna a caratterizzare lo skyline del capoluogo pugliese. Il ritorno dell’attrazione – quest’anno alta 45 metri – cambia il lungomare per le festività natalizie e non solo: rimarrà in largo Giannella almeno per cinque mesi con un’illuminazione bianca e arcobaleno.

La ruota panoramica ha 34 cabine da sei posti ciascuna. A queste se ne aggiungono anche una per persone con disabilità (l’attrazione non ha barriere architettoniche) e una vip, novità di quest’anno. Avrà più comfort: frigobar con spumante, tavolino, sedili bianchi imbottiti e vetri oscurati. Per i suoi quattro passeggeri il giro avrà la durata di trenta minuti. Il prezzo per questa versione delux sarà di trenta euro. Per le altre cabine standard invece il giro durerà dieci minuti a un costo di dieci euro.