Bari, torna l’aperitivo ecologico Plastic Free: focus su microplastiche

Bari torna a ospitare l’aperitivo ecologico promosso da Plastic Free Onlus, l’associazione impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica. Dopo il successo del primo incontro, l’appuntamento è fissato per venerdì 29 agosto alle 18:00 sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, con un focus dedicato non solo ai mozziconi, ma a tutti i rifiuti abbandonati e in particolare alle micro e nanoplastiche, sempre più al centro del dibattito ambientale e sanitario.

Il format resta quello già sperimentato: un talk divulgativo, un’attività di clean up e un momento conviviale. Stavolta l’attenzione sarà puntata sugli effetti delle microplastiche e sull’importanza di abitudini quotidiane più sostenibili, con riferimento anche ai lavori delle Nazioni Unite di Ginevra sul Trattato globale sull’inquinamento da plastica, dove Plastic Free Onlus è stata l’unica associazione italiana presente.

L’iniziativa sarà aperta dai referenti locali Silvana Mitolo, Davide Santacroce e Fabio Leli, affiancati dalla vicereferente regionale Silvana Ferrante e dalla presidente del Municipio 1, Annamaria Ferretti. Dopo il confronto, spazio alla raccolta dei rifiuti in spiaggia: non solo cicche, ma anche plastica, imballaggi e oggetti abbandonati. I partecipanti riceveranno un bicchiere o un sacco e, per ogni contenitore pieno consegnato, potranno scegliere tra una consumazione gratuita offerta da The Raw Bus o un gadget Plastic Free, fino a esaurimento.

“Anche stavolta vogliamo dimostrare che fare del bene all’ambiente può essere un gesto semplice e coinvolgente – spiegano i referenti –. Il nostro obiettivo è sensibilizzare senza toni accusatori, creando un’esperienza di socialità e condivisione che valorizzi l’impegno individuale”.

L’evento, patrocinato dal Comune di Bari (Assessorato al Clima, Transizione Ecologica e Ambiente e Commissione Politiche Giovanili, Cultura, Turismo e Sport) è realizzato in collaborazione con I Custodi della Bellezza e grazie al supporto di The Raw Bus e Bar Project Academy, con il contributo logistico di AMIU Puglia per il ritiro dei rifiuti.

Il format punta a diventare un appuntamento fisso dell’estate barese, con un terzo incontro già fissato per il 26 settembre. La partecipazione è gratuita, ma è consigliata l’iscrizione tramite la sezione Eventi del sito www.plasticfreeonlus.it, valida anche come copertura assicurativa.

