Bari, tolleranza zero in spiaggia per Ferragosto: stop a gazebo, falò e comportamenti pericolosi

In vista del Ferragosto, il Comune di Bari intensifica i controlli sulle spiagge e richiama i bagnanti al rispetto delle regole previste dall’ordinanza balneare della Regione Puglia per il 2025. Anche per questa estate vietati gazebo, tende da campeggio, falò e fornelli. Divertirsi sì ma con giudizio.

L’ assessore alla viabilità urbana, Carla Palone, spiega che la polizia locale, in collaborazione con la Capitaneria di porto, sta conducendo in queste ore una capillare campagna di sensibilizzazione sulle spiagge baresi. L’attività informativa, ha lo scopo di educare la cittadinanza al rispetto delle regole contenute nell’ordinanza balneare regionale ed al buon vivere, incontrando centinaia di bagnanti per ricordare loro che: “allestendo delle tendopoli sul mare, non solo si rischiano sanzioni fino a mille euro, insieme al sequestro delle attrezzature, ma si rende più difficile la convivenza sulle spiagge libere” ha dichiarato Palone “Il nostro intento – conclude – è prevenire i comportamenti scorretti e gli illeciti, di modo da consentire a tutti di trascorrere un sereno agosto sulle spiagge della città”.

A poche ore dal lungo weekend di Ferragosto, il Comune di Bari gioca d’anticipo così da prevenire i comportamenti scorretti e gli illeciti ed in più, invita a non abbandonare i rifiuti, a non usare moto e bici sulle aree demaniali, a non fare giochi pericolosi e a non effettuare in spiaggia attività di estetica, di acconciatori, tatuatori e piercing.

Claudia Turba

