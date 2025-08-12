12 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Bari, tolleranza zero in spiaggia per Ferragosto: stop a gazebo, falò e comportamenti pericolosi

Radio Antenna Sud 12 Agosto 2025
centered image

In vista del Ferragosto, il Comune di Bari intensifica i controlli sulle spiagge e richiama i bagnanti al rispetto delle regole previste dall’ordinanza balneare della Regione Puglia per il 2025. Anche per questa estate vietati gazebo, tende da campeggio, falò e fornelli. Divertirsi sì ma con giudizio.

L’ assessore alla viabilità urbana, Carla Palone, spiega che la polizia locale, in collaborazione con la Capitaneria di porto, sta conducendo in queste ore una capillare  campagna di sensibilizzazione sulle spiagge baresi. L’attività informativa, ha lo scopo di educare la cittadinanza al rispetto delle regole contenute nell’ordinanza balneare regionale ed al buon vivere, incontrando centinaia di bagnanti per ricordare loro che: “allestendo delle tendopoli sul mare, non solo si rischiano sanzioni fino a mille euro, insieme al sequestro delle attrezzature, ma si rende più difficile la convivenza sulle spiagge libere” ha dichiarato Palone “Il nostro intento – conclude – è prevenire i comportamenti scorretti e gli illeciti, di modo da consentire a tutti di trascorrere un sereno agosto sulle spiagge della città”.

A poche ore dal lungo weekend di Ferragosto, il Comune di Bari gioca d’anticipo così da prevenire i comportamenti scorretti e gli illeciti ed in più, invita a non abbandonare i rifiuti, a non usare moto e bici sulle aree demaniali, a non fare giochi pericolosi e a non effettuare in spiaggia attività di estetica, di acconciatori, tatuatori e piercing.

  • Claudia Turba

About Author

Radio Antenna Sud

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Bari Piazza Umberto, Leccese annuncia :”porteremo bellezza per combattere il degrado”

12 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Bari, traffico e disagi in zona aeroporto: “Anche 40 minuti per arrivarci”

12 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

“Impresa Possibile”: la Regione Puglia stanzia altri 3,5 milioni di euro

12 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Cinghiali al IV Municipio di Bari. Addabbo: “Situazione sotto controllo”

12 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Vacanze: Stati Uniti, Spagna e Grecia le mete preferite dai baresi

12 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

“Tendopoli” sulle spiagge baresi: scattano i controlli di Polizia Locale e Capitaneria di Porto

12 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

potrebbe interessarti anche

Lecce, il decoro urbano: un obiettivo lontano se il centro diventa accampamento

12 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Barletta, 2-0 al Salernum Baronissi nell’ultimo test a Moliterno

12 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Martina, Dieng: “Spero di aiutare la squadra ad arrivare più in alto possibile”

12 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Lecce, ufficiali i numeri di maglia: Medon Berisha è il nuovo 10

12 Agosto 2025 Alessandro Zanzico