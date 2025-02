Bari, tir si ribalta sulla statale 16: strada chiusa

BARI – Chiusa la strada statale 16 all’altezza di Torre a Mare per un tir che avrebbe perso il controllo e si sarebbe ribaltato bloccando completamente l’arteria a scorrimento in direzione sud.

Sul posto i carabinieri insieme agli agenti della polizia locale che stanno provvedendo a deviare il traffico. Al momento non si conoscono le cause del sinistro e le condizioni del conducente.

