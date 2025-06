Bari, tir perde carico sulla ss96: traffico in tilt

Mattinata di caos sulla Strada Statale 96, dove il rimorchio di un mezzo pesante si è ribaltato all’altezza dell’innesto con la Ss16 e via Bruno Buozzi, provocando gravi disagi alla circolazione. L’incidente si è verificato poco dopo le 11, quando il rimorchio ha perso stabilità, finendo di traverso sulla carreggiata. Il carico trasportato si è riversato completamente sulla corsia, rendendo impossibile il transito dei veicoli. La viabilità nell’intera zona è andata in tilt, con traffico bloccato e lunghe code che si sono rapidamente formate in entrambe le direzioni. Sul posto è intervenuto il personale dell’Anas, impegnato nelle operazioni di rimozione del mezzo e di messa in sicurezza dell’area. Non si registrano feriti, ma i disagi per gli automobilisti sono stati ingenti.

