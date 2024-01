Bari, tentò di ammazzare senzatetto: condannato a 6 anni

La giudice Rosa Caramia del tribunale di Bari ha condannato a sei anni di carcere il 26enne egiziano Mustafa Zoarob, reo di tentato omicidio ai danni di un senzatetto marocchino di 35 anni. L’aggressione avvenne in piazza Moro, vicino alla stazione centrale di Bari, la sera del 26 aprile 2023.

Zoarob, ubriaco, insultò il senzatetto e lo colpì con un coltello alla gola. Soccorso e curato in ospedale, il 35enne fu dimesso con una prognosi di 15 giorni. Zoarob, identificato dopo pochi giorni, ammise l’aggressione e gettò il coltello in un cestino.

In udienza ha dichiarato di non aver mai avuto intenzione di uccidere, attribuendo il tentato omicidio all’ubriachezza e agli insulti ricevuti. La Procura aveva chiesto 6 anni e 4 mesi di reclusione, mentre la difesa ha tentato la riqualificazione del reato in lesioni. La giudice ha confermato la richiesta della Procura, riconoscendo anche le aggravanti della recidiva e dei futili motivi. Zoarob, con precedenti per rapina e lesioni, è stato condannato anche al risarcimento del danno al senzatetto.

