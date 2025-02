Bari, tentato omicidio a seguito di lite condominiale: un arresto

BARI – Una lite di condominio che si sarebbe potuta trasformare in tragedia. I carabinieri arrestano un 70enne con l’accusa di tentato omicidio aggravato ai danni di un 51enne vicino di casa, entrambi residenti nello stesso condominio di Poggiofranco.

Quando i militari sono intervenuti dopo una segnalazione, sul posto vi erano già i medici del 118 e il 51enne è stato trovato riverso per terra privo di conoscenza accanto alla porta dell’ascensore davanti al suo appartamento.

Dalle indagini, anche sulla base delle dichiarazioni di alcuni testimoni, sarebbe emerso che la lite sarebbe arrivata al culmine di continui dissidi tra i due. Così i militari hanno individuato l’autore del gesto il quale nel frattempo si sarebbe disfatto del coltello da cucina utilizzato per l’aggressione con lama da 17 cm, buttandolo nel vano ascensore.

I futili motivi alla base del tentato omicidio si sono aggiunti alla premeditazione quando l’autore avrebbe atteso la vittima, che stava per rientrare a casa, di fronte alla porta dell’ascensore, dove lo avrebbe colpito ripetutamente al collo e al viso, ferendosi anch’egli a sua volta in maniera non grave.

La vittima si trova tuttora ricoverata, in pericolo di vita, al Policlinico di Bari. La prognosi infatti resta riservata.

Il 71enne, già nel 2018, era stato colpito da ammonimento del Questore, per poi essere condannato nel 2019 e nel 2022 per atti persecutori commessi ai danni della vittima e della famiglia di quest’ultimo. Ora si trova nel carcere di Bari.

