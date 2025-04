Bari, tentato furto in uno store di elettrodomestici

BARI – Tentato furto nella notte ai danni dell’Unieuro di Strada Santa Caterina, periferia di Bari. Secondo quanto riscostruito dai militari del nucleo Radiomobile intervenuti dopo la segnalazione degli operatori di un istituto di vigilanza privata, in due, incappucciati e muniti di piccone e martello, avrebbero tentato di forzare la porta d’ingresso posteriore del negozio per poi dileguarsi nel momento in cui è scattato l’allarme. I carabinieri sarebbero monitorando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per risalire agli autori del tentato furto.

