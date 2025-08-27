28 Agosto 2025

Bari, tentativi di truffa sui parcometri: l’allerta di Amtab

Dante Sebastio 28 Agosto 2025
L’Amtab, azienda del trasporto pubblico del Comune di Bari, ha segnalato la presenza di tentativi di truffa ai danni degli automobilisti attraverso l’apposizione di falsi adesivi sui parcometri cittadini. Gli adesivi riportano la dicitura “Paga online – Pay online” con un QR code che, una volta inquadrato, rimanda a collegamenti in grado di richiedere dati personali sensibili.

L’azienda invita i cittadini alla massima attenzione e ricorda che i titoli di sosta sono acquistabili esclusivamente attraverso i canali ufficiali:

  • parcometri, selezionando il metodo di pagamento, inserendo la targa, versando l’importo e posizionando il ticket sul cruscotto;
  • attività commerciali convenzionate presenti in città;
  • operatori nelle Zone a Sosta Regolamentata;
  • app autorizzate: Muvt app, Mooneygo, Easypark, Telepass pay, Drop ticket, Parking my car.

Amtab sottolinea che qualsiasi altro canale di pagamento non va considerato attendibile e invita a non utilizzare i QR code sospetti presenti sui parcometri.

