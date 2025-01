Bari, tenta di rapire bambina di due anni: arrestato 35enne

Bari – Avrebbe tentato il sequestro di una piccola di appena due anni ma l’intervento dei carabinieri ha scongiurato il peggio. Nel pomeriggio di giovedì 2 gennaio, gli uomini della Stazione di Bari Carrassi hanno tratto in arresto nella flagranza di reato un 35enne barese, già noto alle Forze dell’Ordine per reati contro la persona e il patrimonio.

A dare l’allarme, le urla di una donna, che indicava un uomo in fuga a bordo di una bicicletta. Prima il breve inseguimento, poi la ricostruzione dell’accaduto. La vittima, ancora in stato di agitazione, ha raccontato che mentre stava passeggiando in via Michele de Napoli portando con sé la figlia di 2 anni, un uomo a bordo di una bici l’avrebbe raggiunta e, dopo essere sceso repentinamente dal mezzo, avrebbe afferrato la bambina per un braccio tentando di allontanarsi, desistendo dall’intento dopo l’arrivo di alcuni passanti.

L’arresto è stato successivamente convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari. I genitori della piccola, di 40 e 28 anni, hanno potuto subito riabbracciare la figlia che non ha avuto necessità di ricorrere alle cure dei sanitari.

