Bari, tegola Vicari: riscontrata sindrome da conflitto dell’anca

SSC Bari rende noto che gli esami a cui è stato sottoposto Francesco Vicari per valutare l’entità del problema che lo ha costretto all’uscita anticipata nel corso della sfida di sabato scorso contro la Cremonese, hanno confermato una sindrome da conflitto dell’anca. In accordo con lo staff sanitario biancorosso si è scelto di intraprendere una terapia conservativa, con tabella di recupero quotidianamente aggiornata in base alle sensazioni dell’atleta.

