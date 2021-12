BARI – Si inasprisce l’affair Petruzzelli. Annullato l’incontro tra il sindaco Decaro e gli eredi Messeni Nemagna con l’unica strada percorribile che sembra adesso quella della prosecuzione del percorso su vie legali.

Lo ha annunciato il sindaco di Bari Antonio Decaro in una lettera inviata ai proprietari del teatro Petruzzelli e ai loro avvocati, annullando l’incontro già fissato per il pomeriggio del 9 dicembre per un confronto sul futuro del teatro, alla luce delle due recenti sentenze della Corte di Appello di Bari che hanno stabilito la proprietà privata del teatro, condannato la famiglia Messeni Nemagna e i suoi eredi a restituire allo Stato gli oltre 43 milioni di euro dei costi della ricostruzione dopo l’incendio del 1991 e dichiarato privo di efficacia il protocollo d’intesa del 2002, che assegnava alla famiglia proprietaria un canone quarantennale di 500 mila euro annui per la gestione del teatro da parte della Fondazione. Il primo cittadino del capoluogo ha definito continue pretese al rialzo”, “prove muscolari” con “l’amaro sapore della provocazione”, le dichiarazioni rilasciate alla stampa dai legali dei proprietari, quando lui aveva auspicato un confronto sereno e costruttivo tra le parti”, “abbandonando la via del conflitto per perseguire quella virtuosa della composizione degli interessi in campo”. Una faccenda che si appresta a tirare per le lunghe e che tiene in apprensione tutti gli amanti del teatro pugliese.