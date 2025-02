Bari, Taxi contro Uber: “Disinformazione sulle multe”

I sindacati dei tassisti attaccano Uber, accusandola di diffondere informazioni fuorvianti sui controlli e le sanzioni applicate al servizio Uber Black nel capoluogo pugliese. In una nota congiunta, le sigle di categoria – Ugl Taxi, Uritaxi, Tam, Associazione Tutela Legale Taxi, Unione Tassisti d’Italia, Claai, Unione Artigiani, Fast-Confsal, Federtaxi Cisal, Satam e Unica Taxi Cgil – contestano la versione della multinazionale californiana.

“Abbiamo letto che Uber cita la sentenza della Corte Costituzionale 56/2020 per sostenere la cancellazione dell’obbligo di rientro in rimessa per gli NCC, ma ciò non è vero – affermano le associazioni –. Anzi, la sentenza ha ribadito che il servizio NCC è di natura locale e ha confermato la legittimità delle regole contenute nella legge 21/92 sul trasporto pubblico non di linea”.

I sindacati ricordano che il Consiglio di Stato ha più volte confermato il principio di territorialità del servizio NCC, che prevede prenotazioni preventive e il divieto di sosta su suolo pubblico. “Ogni corsa NCC deve essere registrata nel foglio di servizio e i veicoli devono rimanere nelle rimesse, senza attendere clienti per strada”, sottolineano.

Infine, l’appello alle istituzioni: “Invitiamo le autorità a far rispettare le regole e la politica a scegliere se stare dalla parte del servizio pubblico taxi con tariffe calmierate, oppure di una multinazionale con sede nei paradisi fiscali, pronta a speculare sui prezzi quando la domanda cresce”.

